Maiori, auguri ad Irene Ferrara per la Laurea in Scienze della Comunicazione

Maiori. Auguri ad Irene Ferrara che lo scorso 12 novembre si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha presentato e discusso la sua tesi intitolata “Uno studio sui videoclip: prodotti ibridi da usare come strutture portanti dei formati audiovisivi del futuro” e che appunto analizza l’evoluzione del contesto mediatico moderno a partire da uno studio sui videoclip. L’elaborato ha ottenuto dalla commissione giudicante la valutazione di “Eccellente”.

Questo è un grande traguardo per Irene che è partita da un piccolo paese come Maiori e che è riuscita a raggiungerlo in una delle università migliori d’Italia e del mondo. Infatti l’università di Bologna nel ranking mondiale si posiziona 71esima.

Siamo sicuri che Irene saprà replicare questi grandi risultati anche nel corso della sua carriera accademica futura che proseguirà con il corso di laurea magistrale in Semiotica (Bologna).