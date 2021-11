Maiori, auguri a Flavia Di Martino per la laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali

Maiori festeggia Flavia Di Martino che ha conseguito oggi la laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Salerno discutendo la tesi dal titolo “Sinestesie in Mostra: Napoli di lava, porcellana e musica a Capodimonte”. Un bellissimo traguardo che arriva dopo la laurea di primo livello in Flauto al Conservatorio di “G. Martucci” di Salerno ottenuta lo scorso 16 ottobre. La redazione di Positanonews formula i migliori auguri alla neodottoressa Di Martino affinché il suo futuro sia ricco di successi e soddisfazioni.