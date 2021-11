Maiori, ancora due dispersi sui Monti Lattari. Recuperati dai VVFF, malore per uno dei due

uovo intervento di soccorso in elicottero, oggi, per dispersi sulle alture della Costiera Amalfitana. Due amici di Maiori sono persi in una zona impervia due persone nel pomeriggio di oggi durante un escursione sui Monti Lattari sul versante della Costa d’ Amalfi, intervenuti i carabinieri . I due hanno perso orientamento e hanno chiamato i soccorsi. Da Pontecagnano Faiano a Salerno è partito un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha tratto in salvo i due che si trovavano al di sopra di Vecite. Uno ha avuto un malore ed è stato soccorso dal 118 dell’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.