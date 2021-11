Maiori, addio a Paolo Conforti: aveva solo 38 anni

La città di Maiori, in costiera amalfitana, è affranta dal dolore per la perdita di Paolo Conforti. In tanti piangono la prematura e ingiusta scomparsa di Paolo, a partire dalla famiglia con la moglie Mariangela, la mamma Milena, la sorella Francesca con Sergio, oltre ai parenti tutti. Ognuno dice addio a Paolo, strappato via ingiustamente dalla vita a soli 38 anni. Il rito funebre si terrà domani, lunedì 29 novembre alle ore 15:00, presso la Collegiata di Santa Maria a Mare in Maiori. La redazione di Positanonews, sconvolta dalla perdita, rivolge un caloroso e sincero abbbraccio alla famiglia Conforti.