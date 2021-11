Ma di cosa Parliamo: Napoli – Verona di Gigione Maresca

Al Maradona si gioca il match Napoli – Verona a distanza di 6 mesi dall’altro Napoli – Verona, quello che ha impedito agli azzurri la qualificazione in Champions. Cambiano gli attori ma non il risultato (1-1)…e tante volte non cambia neanche il sistema! Di seguito il punto della situazione del giornalista Gigione Maresca per la sua rubrica MA DI COSA PARLIAMO:

“Noi in credito con la fortuna e con gli arbitri di sistema …

Il Var non funziona perchè è dipinto di altri colori…!!!

Gravina presidente non più credible…!!!

DELA appena parla fa Danni…autolesionista

Insigne va tutelato fino all’ultimo secondo di gioco in maglia azzurra a prescindere dalla scadenza contrattuale”.