Luci d’Artista a Salerno dubbi sicurezza, ma partono oggi ed è un buon segnale per la Costiera amalfitana . Se De Luca, presidente della Regione Campania, che de facto guida anche la sua Salerno almeno in queste cose permette la manifestazione , la costa d’ Amalfi può tirare un sospiro di sollievo. Non solo , mentre Positano, Amalfi e Ravello vivono in una enclave, e vedranno sicuramente un discreto flusso turistico per Natale e Capodanno, con tanto di programma di eventi, vi è una sinergia anche per luci d’artista in particolare per Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul mare, in questi ultimi due comuni i ristoranti e le attività traggono benefici da Luci d’ Artista Tringali rassicura: «Le luci partiranno oggi, pioggia permettendo». L’assessore comunale alla Trasparenza e alla sicurezza – come riporta “Il quotidiano del Sud” oggi in edicola – concorda tempi e modalità in Prefettura. Nessuno slittamento, dunque, per la kermesse dal sapore natalizio, secondo quanto filtra ufficialmente dal Comune. Eppure, il piano sicurezza sarebbe incompleto, secondo quanto emerso dal vertice di ieri mattina. Resta, pertanto, il mistero sull’inaugurazione, che comunque dovrebbe avvenire in sordina rispetto alle edizioni precedenti alla pandemia. Per l’edizione odierna del quotidiano “Le Cronache” , scaricabile online, invece, la data di accensione delle luminarie, in extremis, potrebbe slittare e coincidere con l’inaugurazione del parcheggio sotto Piazza della Libertà, previsto nei prossimi giorni.