Lozano vuole un altro club, napoletani infuriati

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Lozano, rilasciate ieri sera ad un’emittente messicana, in cui il giocatore ha espresso il desiderio di andare in un club più grande. Lozano è giunto ai piedi del Vesuvio nel 2019 e al tempo fu molto criticata la consistente cifra che il Napoli versò per acquistarlo (25 milioni di euro). Tra alti e bassi sono trascorse 2 stagioni in cui il calciatore è cresciuto, facendo i conti però con alcuni infortuni. Le parole di ieri hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli, perché apparse irrispettose verso il team in cui in questo periodo il messicano non sta rendendo quanto dovrebbe. “Penso che sono in un club molto competitivo, con compagni di squadra molto competitivi, ho avuto l’opportunità di crescere molto, la verità è che mi piacerebbe andare in un club più grande, mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari, mi sento ad un buon livello, mi piacerebbe fare questo passo in avanti, procediamo poco alla volta, miglioriamo quel che possiamo migliorare, provando a crescere nell’aspetto personale, speriamo possa realizzarsi”, ha affermato Lozano.