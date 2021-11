Attimi di tensione questa sera in pieno centro a Salerno. Un uomo ed un ragazzo sono venuti alle mani per un parcheggio in via Roma all’altezza delle poste centrali.

Dalle parole si è passati ai fatti con uno dei due litiganti che ha riportato la frattura del naso.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto ed identificare i due protagonisti della lite