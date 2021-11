L’Italia pareggia con la Svizzera, Jorginho sbaglia un rigore

Qualificazione rimandata a lunedì per l’Italia che, all’Olimpico di Roma questa sera, non va oltre il pareggio con la Svizzera. Davanti a 50000 spettatori, gli azzurri partono male, consentendo agli avversari di dominare e passare in vantaggio nei primi 20 minuti. I padroni di casa si svegliano in ritardo e riescono a pareggiare grazie ad un gol tutto Napoletano. Da una punizione battuta splendidamente da Lorenzo Insigne scaturisce la rete di Giovanni Di Lorenzo. Interviene il Var per sospetto fuorigioco, ma alla fine il gol risulta regolare. La ripresa riparte bene per gli uomini di Mancini, Chiesa sfiora la rete del raddoppio, ma non centra la porta. La Svizzera conclude il match stremata e concede un rigore che, però, Jorginho sbaglia! Tutto rimandato a lunedì quando l’Italia sfiderà l’Irlanda, per cercare la vittoria per la qualificazione ai mondiali.