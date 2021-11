L’inarrestabile San Vito batte il Sant’Aniello Gragnano per 4-1

Il San Vito Positano è inarrestabile! Stamane, a Gragnano, nel campo del Sant’aniello, la squadra costiera ha stravinto con il risultato di 4-1. Partono bene gli uomini di mister Gargiulo che al 5′ vanno in vantaggio grazie ad un rigore realizzato perfettamente da Raia ma, dopo solo 4 minuti arriva il pareggio per “mano” di Amoroso. Non demordono gli ospiti e, come in ogni partita, sprecano tante occasioni reti, arrivando alla fine del primo tempo in parità. Nella ripresa dominio giallorosso anche grazie agli attenti cambi apportati da Gargiulo e dal Sant’aniello che subisce 3 espulsioni. E così al 48′, dopo un evidente possesso palla del San Vito arriva il gol di Fortunato, al 64′ quello di Borrelli e a concludere l’insaccata di Fiore. Sant’aniello – San Vito Positano termina dunque 1-4 con la soddisfazione dei costieri che si portano al 2° posto in classifica e che martedì inizieranno la preparazione per il prossimo match di sabato contro lo Stiano!