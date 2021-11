L’importanza di un ambulatorio di chirurgia in costiera amalfitana a tutela della salute dei cittadini

Un cittadino della costiera amalfitana, con un post pubblicato su Facebook nel gruppo “La Salute in Costa d’Amalfi”, pone in evidenza un problema legato alla mancanza di un ambulatorio di chirurgia sul territorio: «Venerdì scorso una signora mi chiede dove può essere asportato un neo sospetto in Costiera Amalfitana. Devo amaramente rispondere che non vi sono strutture pubbliche che lo facciano in tutta la Costiera! Un intervento semplice nella tecnica, ma di potenziale grande valore prognostico, in Costiera non si fa! Io e la signora eravamo sopra la sala operatoria del PO Costa d’Amalfi, inattiva da 6 anni, ed accanto alla sala dell’ambulatorio di chirurgia dello stesso inattivo anch’esso nonostante la disponibilità dei chirurghi del presidio a riattivarlo. A voi tutti libere valutazioni, spero anche iniziative conseguenti».