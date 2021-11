Articolo di Maurizio Vitiello – Successo dei libri di Luciano Galassi “Anduvina ‘nduvinello. Una selezione di indovinelli napoletani” e “Fronna ‘e limone”, Kairós Edizioni.

Foto 3 di 3





Luciano Galassi è un autentico studioso di “choses napolitaines“ e quasi ogni anno ci dona un libro sulla “lingua napolitana”.Ecco due libri da regalare sotto Natale, delle “strenne” interessanti.C’è chi è alla ricerca continua delle proprie radici e inizia un percorso di acculturamento dalla lingua; lingua magnifica quella napoletana da vertici poetici, tanto da essere particolarmente versata in campo musicale. Napoli e la sua lingua risultano uno spettro culturale con più tagli, e tutti da raccogliere, comprendere, ri-utilizzare nei più diversi segmenti.Luciano Galassi studia molto e riesce a contestualizzare con una prosa certa e amichevole dettagli e finezze di una lingua, che è parte, sociologicamente interessante e indispensabile, di una cultura.

Ecco una breve bio-scheda sull’autore:

Luciano Galassi, dirigente d’azienda a riposo, è appassionato di enigmistica, letteratura italiana del ’900 e napoletanistica.

Tiene corsi di lingua spagnola di base e di “Storie e leggende napoletane” presso la sede provinciale di Napoli dell’Associazione Nazionale 50&PIÙ – di cui è anche membro del Consiglio Direttivo, presso la sede UNITRE di Napoli-Piazza Immacolata – di cui è anche Vice Presidente, e presso l’Associazione Culturale vomerese Eurios.

Nel 2013 si è classificato primo, per la Sezione “Lingua”, al Premio di Poesia “Raffaele Viviani” e nell’ottobre del 2015 l’Accademia di Alta Cultura “Europa 2000” gli ha conferito la Targa d’Onore Accademica per la cultura.

Con la casa editrice Kairós ha pubblicato: nella collana di saggistica i testi ’O mellone chino ’e fuoco, Acqua ’e maggio, Le zandraglie, Mannaggia Bubbà, Asso ’e coppe, Chianette e carocchie, Cucozze e caracazze, Figlio ’e ’ntrocchia, Nonna nonna, nunnarella, Anduvina ’nduvinello; nella collana di narrativa della Kairós, le raccolte di racconti Sigma più e Venere all’incanto e il romanzo 101 sfumature di eros.

Nel 2015 per Guida-Kairós sono usciti Salùtame a sòreta e la nuova edizione, riveduta e ampliata, di Wellerismi napoletani.

Nel 2019, con Phoenix Publishing, ha pubblicato il saggio di napoletanistica Tomo tomo, cacchio cacchio.

Ecco brevi schede sui due libri:

Anduvina ‘nduvinello. Una selezione di indovinelli napoletani

di Luciano Galassi

Editore: Kairós

Collana: All’ombra del Vulcano

Data di Pubblicazione: 2019

EAN: 9788832297003

ISBN: 8832297000

Pagine: 264

Gli indovinelli non sono solo giochi da bambini, ma anche prove d’astuzia in cui si sono da sempre cimentate le menti più argute. Come non aspettarsi allora che dalla sagacia napoletana non nascessero indovinelli altrettanto sorprendenti, furbeschi, specchio di una realtà contadina ormai viva solo nel racconto dei nonni?

E Luciano Galassi questo prezioso retaggio lo raccoglie, perché non vada perduto, perché possiamo ancora rivivere quell’atmosfera allusoria, ma al tempo stesso ingenua che forse meglio di tutto caratterizza il pensiero napoletano.

Fronna ‘e limone

di Luciano Galassi

Editore: Kairós

Anno edizione: 2020

Pagine: 272 p.

EAN: 9788832297126

Con una nuova incursione nella lingua napoletana Luciano Galassi esplora questa volta i canti popolari. Un materiale vestissimo, con la sua storia e i suoi generi, di cui l’autore fornisce un’appassionata testimonianza critico-filologica: fronne, canti a figliola, responsori, tammurriate e altro, che raccontano di amori romantici e corteggiamenti, di passioni e gelosie, di speranze e infelicità, ma anche di guappi, malavitosi, scugnizzi e donne perdute. Napoli nelle sue mille sfaccettature.

Da leggere …

Maurizio Vitiello