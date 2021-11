Articolo di Maurizio Vitiello – Successo del libro di “Alzati e ricomincia” di Alessandra Laricchia, Armando Curcio Editore.

Presentato prima al MUST di Matera e, poi, a Napoli, nel mese di novembre 2021, in una serata estremamente interamente con un pubblico selezionato e partecipe, a “La Caffetteria” di Piazza de’ Martiri, in zona Chiaja il libro di Alessandra Laricchia “Alzati e ricomincia”, sta prendendo quota.

Fondamentalmente, si tratta di una storia vera con un grande insegnamento: «Non mollare mai».

Brunella Barbaro ci mostra la concretezza della vita e la capacità di dedizione alla cura e all’aiuto del prossimo, facendoci riflettere sulle priorità e la vera natura della nostra esistenza. Da infermiera a paziente, tra mille traversie personali e lavorative, Brunella ha una grande forza che le permette di avere sempre la schiena dritta, la capacità di amare e di dare, di non fermarsi mai.

Mai farsi abbattere dalle avversità, anche se sono tante e a volte ci si sente stanchi: «Alzati e ricomincia».

Ci sono: speranza, coraggio, resilienza; la storia di Brunella Barbaro è tutto questo, una lezione di vita vera con un solo messaggio di fondo: mai mollare.

Brunella, da infermiera per vocazione, d’un tratto si è ritrovata a essere paziente, a vivere e convivere con molteplici traversie fisiche, ma non ha mai perso la forza, amando e dando, sempre, oltre il limite.

Così, le avversità possono diventare anche opportunità, come quella di alzarsi e ricominciare.

Le pagine sono fluide e costruiscono una storia e riportano una vicenda umana ammirevole.

Da leggere, assolutamente.

Maurizio Vitiello