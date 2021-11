Legge su Velia, Fausto Martino collaborò alla redazione della normativa: «Regione sbaglia a cancellarla, anche se è stata utilizzata male». Lo scrive Nicola Salati in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

«Perché il Piano attuativo disposto dalla Legge su Velia non viene approvato dal Comune? Perché, se davvero il Piano consegnato non era idoneo, il Comune non si è opposto al decreto ingiuntivo? Perché non sono stati utilizzati i 9 milioni di euro che la legge aveva stanziato?». Sono alcune domande che si pone l’architetto Fausto Martino – ex dirigente del MiBAC che collaborò con Nino Daniele alla redazione della Legge n. 5/2005 – dopo che la Regione Campania, rispondendo a un’interrogazione del Codacons Cilento, ha comunicato che la legge sarà abrogata con l’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale.

Architetto, cosa cambia?

La redazione del piano paesaggistico per tutte le zone vincolate è un obbligo a cui la Regione Campania avrebbe dovuto adempiere da anni. Ma è un piano di area vasta, cioè detterà indicazioni di larga massima che, a loro volta, dovranno, negli anni, essere declinate negli strumenti sottordinati, tra cui Puc e piani attuativi. Viceversa, la legge su Velia aveva già previsto la redazione di un piano di dettaglio che fosse tale da promuovere la qualità urbanistica, edilizia e paesaggistica di quell’ambito straordinario e ciò nondimeno degradato. Il piano paesaggistico regionale e il piano attuativo a tutela di Velia sono due strumenti collocati agli antipodi della scala della pianificazione e non sono fungibili.

Ma la Legge su Velia come è stata utilizzata fino a oggi?

Male. E, però, la legge ha avuto l’innegabile merito di rallentare il trend di accumulazione edilizia che, tra abusi, condoni, piani casa e concessioni in deroga, avrebbe avuto presto ragione del paesaggio di Velia. Ma è stata una funzione per così dire “limitativa”, perché le amministrazioni che si sono succedute non hanno saputo (o voluto) utilizzarne le potenzialità.

E che fine ha fatto questo Piano?

Per quanto ne so, dopo vicende tormentate su cui pure sarebbe il caso di accendere un riflettore, il Comune di Ascea commissionò la redazione del piano attuativo al gruppo di professionisti esterni “Ferrara Associati”, gruppo peraltro di provata esperienza, già incaricato della redazione del Puc (a proposito, che fine ha fatto?). Intorno al 2016, il piano attuativo è stato consegnato al Comune, tant’è che il gruppo che lo ha redatto, sollecitato inutilmente il pagamento delle competenze professionali, è stato poi costretto a chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. E tuttavia, il piano non è oggetto di alcun atto che lo rendesse operativo, né tantomeno è stato pubblicato.