Le precisazioni dell’EAV sul treno rimasto fermo nella galleria tra Meta e Seiano: “Si è trattato di un’avaria”

Im merito alla vicenda del treno della Circumvesuviana che ieri è rimasto bloccato per più di mezz’ora nella galleria tra la stazione di Meta e quella di Seiano, l’EAV precisa che «l’episodio riguarda un’avaria occorsa ad una coppia di Metrostar diretto a Napoli. Il treno (non nuovo ma con quindici anni di vita) con partenza da Sorrento alle ore 14:48 si è fermato in galleria (dopo Meta) ed è rimasto effettivamente fermo 35 minuti. La galleria era illuminata ed all’interno il treno è rimasto al buio pochi minuti, il tempo di staccare le batterie dell’elettrotreno di testa e abilitare l’elettrotreno di coda. I viaggiatori sono stati preallertati dal capotreno anche a mezzo interfono.

Il convoglio è retrocesso nella stazione di Meta dove sono scesi tutti i viaggiatori, i quali hanno proseguito il viaggio con il treno successivo in linea con le procedure aziendali previste per il tipo di evento occorso. Il personale ha dato l’assistenza necessaria per il trasbordo e tutto si è svolto senza nessun incidente. La notizia che i viaggiatori sono rimasti 45 minuti al buio è del tutto falsa, come non risultano scene di panico o dal film horror che una pagina fb che si occupa di satira ha raccontato ed alcuni giornali hanno ripreso. Purtroppo episodi del genere (restare fermi per molto tempo) possono accadere. EAV come è noto è impegnata con i nuovi fondi reperiti dal PNRR a rifare ex novo la infrastruttura ed è in attesa dei nuovi treni Stadler già ordinati».