Le avventure di Tony Monten di Lino Volpe al “Sannazaro”

Napoli – Stasera in scena al Teatro Sannazaro “Le avventure di Tony Monten” opera scritta e diretta da Lino Volpe. Uno spettacolo che ripercorre la storia del jazz, attraverso le avventure di un personaggio quanto mai imprevedibile e sorprendente proprio come una jam session: Tony Monten. Jazz e teatro, che a tempo di swing trascinano il pubblico nel cuore della musica americana. L’appuntamento è per questa sera (30 novembre 2021) alle ore 21. Lino Volpe, autore e interprete di Jazz Story “Le avventure di Tony Monten”, sarà sul palco del “Sannazaro” di Napoli accompagnato dal sassofonista Gianni D’Argenzio e dal chitarrista Pietro Condorelli, che eseguiranno rigorosamente dal vivo capolavori del jazz. La storia che ci verrà raccontata è quella di Tony, un impresario artistico, vulcanico e sentimentale, di origine siciliana, nato a New Orleans, noto per essere uno dei più grandi organizzatori della scena jazzistica americana, ma anche per essere ricercato dalla Polizia, dai creditori e da 3 mogli in tutti gli Stati Uniti. Da Armstrong, ad Al Capone, dalla Chicago degli anni 20, alla New York di Duke Ellington, in un continuo susseguirsi di aneddoti divertenti e appassionanti Tony racconterà al pubblico la fantastica storia del jazz. Dulcis in fundo da ricordare i disegni animati e le proiezioni che animano lo spettacolo affidate all’estro di Silvana Orsi, che ha curato, tra le altre cose, il documentario Bird Lives! Story, dedicato al sassofonista Charlie Parker. Lo spettacolo di stasera sarà replicato al Teatro Villoresi di Monza il 15 e il 16 gennaio 2022.

A cura di Luigi De Rosa

nella foto di repertorio Pietro Condorelli e Gianni D’Argenzio

Info Teatro Sannazaro: http://www.teatrosannazaro.it