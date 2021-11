L’attrice Liz Hurley riceverà il ‘Capri – Person of the Year Award’ nel corso del 26.mo “Capri Hollywood – The International Film Festival” che a fine dicembre porterà nel Golfo di Napoli le star del cinema nel pieno della stagione delle premiazioni internazionali.

L’ex super-modella inglese è da sempre in prima linea in attività benefiche sia nella lotta all’Aids (con la fondazione di Elton John) sia per la salvaguardia dell’ecosostenibilità del pianeta. Per tanti anni alla ribalta delle cronache mondane (anche per la lunga liason con l’attore Hugh Grant), Liz Huerly è tra le protagoniste delle feste Netflix con il film ‘Natale con il babbo’ diretto dall’irlandese Mick Davis e dal regista e produttore francese Philippe Martinez.

Quest’ultimo sarà a Capri anche nella veste di Chairman del ‘Capri Special Contest’ che ha sin qui raccolto oltre 1350 opere da 83 paesi attraverso la piattaforma internazionale Filmfreeway.com (fino al 5 dicembre).

L’evento, promosso col sostegno della DG del MiC e della Regione Campania, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e la partecipazione di sponsor privati, avrà luogo dal 26 dicembre al 3 gennaio tra l’Isola Azzurra e diverse altre “perle turistiche” campane. Presieduto dal regista Roberto Andò, il “Capri, Hollywood Festival” è organizzato dall’Istituto Capri Nel Mondo con un board onorario che include, tra gli atri Marina Cicogna, Franco Nero e Tony Renis insieme ai premi Oscar Bille August, Alessandro Bertolazzi, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bobby Moresco e Nick Vallelonga. Negli anni producendo prima “Washington, Italia Festival” poi con “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival” (dal 2006) nella settimana degli Oscars al Teatro Cinese di Hollywood, il legame tra Capri e il cinema Usa si è fatto sempre più forte. Nel 2019 due gli straordinari obiettivi centrati: l’Oscar alla carriera e la Stella sulla Hollywood Walk of Fame per la presidentessa onoraria del Festival, la leggendaria regista Lina Wertmuller. Precedentemente l’Istituto aveva lavorato attivamente per la Stella a Bernardo Bertolucci e Andrea Bocelli (2008 e nel 2010) e per l’Oscar e la Stella ad Ennio Morricone (2016).