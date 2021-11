La Zanzara risolve il mistero dei due avvocati Carrano di Amalfi e cita Positanonews

Cruciani si mostra davvero al top anche di fronte a situazioni ingarbugliate e fa chiarezza sui due avvocati Carrano di Amalfi. Il secondo Andrea Carrano aveva chiesto il chiarimento e c’è stato . Positanonews lo aveva scritto, dietro gentile richiesta dell’avvocato Carrano che è stato presidente dell’associazione avvocati Costiera amalfitana, e non era l’avvocato che aveva interloquito con Cruciani , e La Zanzara, simpatico e ironico programma , ha specificato e ci ha citati . Ma ascoltateli .

Inizia la sua carriera giornalistica a Radio Radicale, collaborando poi per L’Indipendente e Il Tempo e occupandosi di esteri presso la redazione del settimanale Liberal e del quotidiano Il Foglio. Per quattro anni ha fatto parte del team italiano del canale televisivo via satellite Euronews, come producer di alcune trasmissioni di politica internazionale. A Radio 24 conduce per due anni il programma di attualità dal mondo “Linea 24”, passando poi alla conduzione di “9 in punto” e “La Zanzara”. Giuseppe Cruciani con David Parenzo conduce “La Zanzara”, l’attualità senza tabù, senza censure, senza tagli alle vostre opinioni. Spesso è presente anche Alberto Gottardo, inserito nelle ultime stagioni come terza voce.

La trasmissione, in onda in diretta dagli studi di Radio 24 in viale Sarca 223 (nella sede storica di via Monte Rosa 91 fino al 25 marzo 2021) a Milano dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.50 e in replica dopo le 22, propone interviste con numerosi ospiti e commenta fatti di attualità con protagonisti della vita politica, sociale e culturale italiana e con l’intervento telefonico dei radioascoltatori, alcuni di questi diventati ospiti fissi del programma. Il format è inoltre caratterizzato dalla discussione di diversi argomenti provocatori (in particolare in ambito erotico) e dall’ampio uso di linguaggio colorito, spesso fra gli stessi ascoltatori che chiamano in diretta ed i giornalisti.

Nel corso del programma vengono trasmessi gli inserti di rete che aggiornano sul traffico e quelli riguardo alle contrattazioni in borsa, nonché un’edizione del giornale radio alle 19.

Il titolo della trasmissione è ispirato al nome del celebre giornale studentesco La zanzara del liceo Parini di Milano e a un pezzo musicale classico chiamato “Il volo del calabrone”, usato come da pre-sigla dello show.

A partire dalla puntata del 24 gennaio 2013, nella sigla della trasmissione è riprodotto il ritornello della canzone Tutto il resto è noia di Franco Califano.