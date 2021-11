“La Zanzara” che se la prende con l’avvocato Andrea Carrano di Amalfi, ma c’è omonimia che si poteva risolvere con Positanonews

“La Zanzara” che se la prende con l’avvocato Andrea Carrano di Amalfi, ma c’è omonimia che Positanonews poteva risolvere

L’avvocato Andrea Carrano, presidente degli avvocati della Costiera amalfitana , ci ha girato la mail che ha inviato alla redazione “La zanzara” in relazione al programma radiofonico del 01.11.21. “Il programma “La Zanzara” non ha risalito al suo interlocutore radiofonico autoqualificatosi come avvocato Carrano (omonimo) con il quale ha inscenato la ormai nota indecente scenetta, evitando di tirarmi in ballo. Dalla foto che positanonews ha pubblicato nel 2009, a corredo dell’ articolo che raccontava la elezione a presidente dell’associazione avvocati Costiera amalfitana e quelle ricavabili dai social si evince chiaramente che esistono due avvocati Andrea Carrano e che, pertanto, si correva il rischio, così come poi è avvenuto, di trascinare nella vicenda, persone, completamente estranee alla “performace” che, tra l’altro, a ben vedere, lede gravemente anche la dignità della stessa avvocatura salernitana laddove il giornalista definisce il collega omonimo “avvocato dei miei stivali”..