La studentessa napoletana Benedetta del Toro si laurea con la tesi “La resilienza della Costa delle Sirene dopo il Covid-19”

La napoletana Benedetta del Toro lo scorso 28 ottobre ha conseguito la laura magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità presso l’Università Suor Orsola Benincasa discutendo la testi dal titolo “La resilienza della Costa delle Sirene dopo il Covid-19” concludendo il suo percorso di studi con un bellissimo 110 e lode.

Nella sua tesi la neo-dottoressa ha focalizzato l’attenzione sul turismo in Costiera Amalfitana nel periodo Covid e post-Covid, ponendo in luce le varie problematiche ma anche le opportunità che potrebbero scaturire da questo periodo così difficile.

La studentessa, pur vivendo a Napoli, ha nel cuore la costiera amalfitana perché il padre Cosimo era originario di Atrani e proprio a lui, che purtroppo non c’è più, Benedetta ha voluto dedicare la sua tesi di laurea con una frase bellissima: “A chi non respira più con me ma continua a vivere al mio fianco. A mio padre che non ha mai smesso di credere in me, nonostante il cielo tra di noi”.

Alla neo-dottoressa auguriamo un futuro brillante e ricco di successi.