La storia dimenticata, l’aereo schiantato nel 1944 a le “Cisterne” fra Arola di Vico Equense e Positano . Siamo in una località spettacolare che si raggiunge in pochi minuti da Monte Vico Alvano a Piano di Sorrento, la montagna che sovrasta il Castello Colonna e i Colli di San Pietro, Zona collinare che affaccia sulla costiera amalfitana e offre uno scorcio su Positano. Un stori tramandata con una tradizione orale di cui non siamo ancora riusciti a trovare tracce documentali, che parla di questo aereo schiantatosi sopra queste colline dei Monti Lattari che si affacciano sulla Costa d’ Amalfi e Li Galli. Questo aerero, pare degli USA, con il pilota e l’equipaggio americano morto dopo lo schianto, servì molto a tutti della zona, fino a Moiano, ne fu utilizzato ogni pezzo alla bisogna, stando ai resoconti di alcuni . Era il periodo della guerra e della miseria, dove ogni cosa poteva essere utile per sopravvivere. La zona è bellissima, ne abbiamo un ricordo personale quando facemmo una passeggiata con l’allora Governatore della Regione Campania Antonio Bassolino e la compagna Anna Maria Carloni del PD. Era Pasquetta, noi facemmo una scalata da Antonio e’ Castagnone , sopra la Caserma, che raggiungemmo da Montepertuso, fino ad arrivare al crocevia del Sentiero degli Dei che porta da Cava de’ Tirreni e Agerola fino a Punta Campanella a Massa Lubrense. Allora amavamo molto trascorrere intere giornate in montagna, alla Caserma, a Santa Maria del Castello, attraverso sentieri o le scale delle “Tese”, costruite dai forzati borbonici nell’Ottocento, o a Monte Comune, quando qui c’era un anfiteatro naturale fatto da secolari terrazzamenti, poi purtroppo spianati e distrutti, e tanti sentieri poi chiusi, compreso quello di Tordigliano che scende da “Le Finestre” da dove si gode uno scenario spettacolare , utilizzato dagli arolesi, fra grotte preistoriche, con sentieri semidistrutti dai cinghiali. Chissà se qualcuno sa qualcosa di più su questo episodio rimasto, per ora, solo nella memoria collettiva nei residenti delle “Colline vicane”. Ricordo che incontrai Bassolino e Anna Maria Carloni a Monte Comune, chiamai Sergio Di Martino, che ci raggiunse da Ticciano, e poi andammo sulle montagne fino a “Le Finestre” da dove si vedevano Li Galli, Puna Campanella, Capri, Nerano e Bassolino avrebbe voluto ripristinare quell’accesso atavico che i privati avevano interrotto, ora al di sotto accessi alle grotte preistoriche sono interdette da sentieri semidistrutti dai cinghiali

Michele Cinque

direttore@positanonews.it

3381830438