La squadra di Spalletti soffre ma ottiene la decima vittoria su 11 partite

Il gol decisivo di Piotr Zielinski

Gli azzurri si aggiudicano il derby campano con un gol di Zielinski.

Espulsi Kastanos e Koulibaly.Un gol di Zielinski confeziona tre punti preziosi ma complicati per il Napoli che vince in casa di una Salernitana rigenerata da Colantuono. I partenopei, alla decima vittorie in 11 gare, guadagnano punti su Atalanta, Lazio e Juventus, che adotta un rimedio anticrisi tornato di moda quest’anno, il ritiro, e ringraziano Spalletti che ha la felice intuizione di far entrare Petagna per ridurre i danni dell’assenza di Osimhen.76′

ESPULSO Koulibaly per fallo da ultimo uomo.69′

ESPULSO Kastanos, intervento con il piede a martello sulla caviglia di Anguissa, Fabbri cambia il colore del cartellino dopo averlo rivisto al VAR61′

GOL! Salernitana-NAPOLI 0-1! Rete di Zielinski. L’azione prosegue, Mario Rui la rimette in mezzo, mischia in area granata, Zielinski di sinistro infila Belec.Le formazioni.

4-2-3-1 per il Napoli: Ospina – Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui – Anguissa, Fabian Ruiz – Politano, Zielinski, Lozano – Mertens. A disp.: Meret, Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Insigne, Petagna.Salernitana con il 4-3-1-2: Belec – Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri – Schiavone, Di Tacchio, Kastanos – Ribery – Bonazzoli, Gondo. A disp.: Fiorillo, Russo, Aya, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Obi, Vergani, Delli Carri, Djuric, Simy.