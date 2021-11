La scomparsa del pasticciere Gerardo Gambardella: il ricordo di Gaspare Apicella per Minori in Costiera Amalfitana.

Era molto giovane, Gerardo Gambardella, quando con gli altri fratelli, maggiori di età di lui, “calarono” da Pogerola di Amalfi a Minori per aprire una pasticceria di modeste dimensioni a via Gerardo Amato del borgo romano, rivoluzionando le abitudini della prima colazione di molti minoresi e non.

Poi il passo verso i locali più ampi di via Vittorio Emanuele, con un piacevole dehors d’angolo, che iniziò ad essere molto frequentato, soprattutto per l’asporto, ad ogni festività e la domenica.

Gerardo era molto attivo tanto che, divisisi il lavoro i fratelli, aprì una attività in proprio nel suo borgo di origine, Pogerola di Amalfi.

Tutti ne ricordano la gentilezza e la predisposizione , non diversa però da quella degli altri fratelli nel mestiere-professione di pasticcieri.

Le condoglianze dei minoresi alla famiglia.