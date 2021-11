La Msc assume: 600 sono i posti a tempo indeterminato per giovani laureati e diplomati

Torino – Le porte della Mediterranean Shipping Company dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte sono pronte ad aprirsi per seicento giovani laureati e diplomati in informatica digitale. La flotta commerciale ha ormai superato il traguardo delle seicento navi, ed è proprio per assecondare la crescita che la compagnia italo-svizzera cerca giovani talenti per metterli a lavoro a tempo indeterminato nella Msc Technology, la divisione tecnologia del gruppo che ha sede a Torino. Tra i bacini privilegiati per la ricerca di questi giovani talenti c’è la Campania con le sue Università e i suoi istituti tecnici professionali, in uno di questi istituti nautici, il “Nino Bixio” si è diplomato a suo tempo lo stesso armatore Gianluigi Aponte, ma al di là dei legami di affetto, la Campania rappresenta da sempre il serbatoio di riferimento per quanto riguarda il personale navigante. Soprattutto nel settore degli ufficiali di bordo, difficilmente si trovano equipaggi senza unità provenienti dalla nostra regione sulle navi dell’armatore nato a Sant’Agnello ottantuno anni fa. Questa volta il reclutamento però non riguarda personale di bordo, ma giovani che saranno impegnati nella parte tecnica con particolare riferimento alla movimentazione delle merci. Msc Technology, con sede a Torino guidata dal CEO Roberto Musumeci, regola i flussi delle merci che Msc muove in tutto il mondo. La Msc Technology è pronta a offrire lavoro a laureati e diplomati nei porti, negli hub logistici, che vengono seguiti con sofisticati programmi informatici che tengono sotto controllo ogni singolo contenitore La campagna, che si concluderà entro la fine del 2022, richiede le seguenti figure professionali: analisti, progettisti e sviluppatori web e software, professionisti nell’ambito della business Intelligence, sistemisti, esperti di sicurezza informatica, tester e esperti in tecnologia Agile, con esperienza e seniority diverse, sono centrali i profili di data scientist e sviluppatori di algoritmi che collaborino con il Team di Ginevra, sede principale del Gruppo, per lavorare al progetto di ottimizzazione della logistica intermodale.

a cura di Luigi De Rosa

Info Msc Technology : http://www.msc-technology.com

Info Msc Technology Torino, Lingotto: http://www.msc.com/tech-italy

MSC Technology Via Nizza, 262/Int.27 10125 TORINO, ITALIA