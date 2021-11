La migliore governante di hotel d’Italia è di Sorrento. Solidus, il Forum delle associazioni dei Professionisti dell’Ospitalità, ha organizzato a Napoli per il prossimo 25 novembre, la Cerimonia di proclamazione dei “Professionisti dell’anno” 2021 cui seguirà, il 26 novembre, il Convegno annuale. I temi che verranno trattati da un panel di relatori che spazia dai rappresentanti sono riassunti nel titolo del convegno: “Ospite, i Professionisti a tutela del suo benessere”.

Solidus rappresenta il tavolo permanente costituito da otto delle principali associazioni professionali italiane – ABI, ADA, AIH, AIRA, AIS, AMIRA, FAIPA, FIC – che rappresentano tutte le figure professionali che operano nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità in Italia, dai Direttori agli Impiegati, dai Sommelier ai Maître, dai Barman ai Cuochi, dalle Governanti ai Concierge: sono oltre 50.000 professionisti iscritti alle varie associazioni in rappresentanza degli oltre 2 milioni di italiani che operano direttamente nel turismo in Italia, altrettanti operano nei settori dell’indotto.

Programma dei lavori:

25 novembre 2021 ore 18:30- Cerimonia di Proclamazione “Professionista dell’anno – 2021”. Nell’ambito della cerimonia sarà premiata come migliore governante per l’anno 2020 (causa pandemia la manifestazione dello scorso anno è stata rinviata) Annamaria Pane di Sorrento, che vanta una lunga esperienza in alcune delle principali strutture ricettive della costiera.

26 novembre 2021 ore 9:30- Convegno: “Ospite, i Professionisti a tutela del suo benessere”

Introduzione:

Francesco Guidugli, presidente Nazionale Solidus Istituzioni nazionali e locali

Relazioni:

Introduce e modera: Giovannangelo Pergi, presidente Centro Studi Manageriali Ada

Intervengono:

Valerio Beltrami, presidente nazionale Amira

Bernardo Ferro, presidente nazionale Abi Professional,

Antonello Maietta, presidente nazionale Ais

Rocco Pozzulo, presidente nazionale Fic

Mauro Di Maio, presidente nazionale Le Chiavi d’Oro Faipa

Margherita Zambuco, presidente nazionale Aih

Luciano Manunta, presidente nazionale Aira

Alessandro D’Andrea, presidente nazionale Ada

Conclusioni:

Francesco Guidugli, presidente nazionale Solidus