La Marca prenota la casacca rossonera

La casacca rossonera è pronta ad essere indossata. Si attende solo l’apertura delle liste e Gianni La Marca diventerà ufficialmente un nuovo rinforzo per lo scacchiere di Mister Breglia. Il laterale classe ’96, si è reso protagonista di un’ottima prima parte di stagione con la Virtus Libera Forio, dove ha trovato l’ambiente ideale per fare un autentico salto di qualità, ma per motivi personali ha scelto di terminare anzitempo l’esperienza isolana. “Ho lasciato Ischia a malincuore – dice La Marca – non mi hanno fatto mancare nulla e li ringrazio di cuore per l’opportunità che mi hanno dato. La mia nuova sfida, ora, si chiama Sorrento: un ambiente sereno e tranquillo, dove spero di portare il mio contributo per centrare l’obiettivo salvezza”. La Marca è stato già presentato al Mister e ai compagni di squadra. Si allenerà con il gruppo in attesa di poter formalizzare il trasferimento a partire dal 1º dicembre. Il Sorrento Futsal ringrazia, dunque, le società della Virtus Libera Forio e del Futsal Cisterna, per la realizzazione dell’operazione. Benvenuto a bordo Gianni!