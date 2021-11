La Folgore Massa si aggiudica il derby con il Marigliano. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Esposito che hanno battuto gli ospiti per 3-0: primo set 25-17, secondo set 25-16 e terzo set 25-22. A “La voce di Agerola” il ds Ruggiero ha dichiarato: “È stata una bellissima partita, con una splendida cornice di pubblico que ha riempito il palazzetto. Era presente sugli spalti una nutrita rappresentanza agerolese, e questo ci fa sentire a casa pur giocando a tanti kilometri da casa nostra. 2 vittorie consecutive in Serie A hanno un peso specifico importantissimo per una matricola come la nostra”. Secondo Leonardo Lugli c’è una precisa ragione che ha portato a questo risultato: “Siamo stati concentrati dal primo all’ultimo punto. La forza del gruppo può essere considerata la chiave della vittoria: oggi Pontecorvo ha sostituito l’acciaccato Denza senza paura né timore” .