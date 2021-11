CAMPIONATO DI ECCELLENZA

8ª giornata

COSTA D’AMALFI – BUCCINO 1-0

74º Carrafiello

COSTA D’AMALFI:

Della Spada, Mancino, Cuomo, Parente, Celentano, Proto, Infante (79º Infante), Ferraiolo, Totaro, Stoia (63º Carrafiello), Somma.

All. Proto

(a disp. Manzi, Imperiale, Esposito, D’Auria, Reale, Bovino, Vatiero)

BUCCINO:

Karvelis, Galiano, Grande, Lammardo (74º Monaco), Ghione Mainardi, Ietto, Senatore, Corsaro, Pelosi (64º Cozzolino), Troiano, Sebbouh (64º Gibba).

All. Serrapica

(a disp. Petrucci, Cennamo, Vergara, Doto, Monaco, Cioffoletti, Aversano)

Ammoniti:

Cuomo, Parente, Carrafiello, Proto – Troiano, Sebbouh, Corsaro, Cozzolino, Ghione Mainardi, Monaco

Angoli:

8- 4 per il Costa d’Amalfi

Recupero: 1’ – 5’

Note: Al 61esimo Proto si fa parare un calcio di rigore.

CUORE BIANCOAZZURRO AL SAN MARTINO!

Gli uomini di mister p

Proto battono un’ostico Buccino, grazie ad una ripresa giocata maglificamente, e grazie ad EUROGOL di Carrafiello.

Prima frazione molto equilibrata, con le due squadre attente a non scoprirsi, ma le migliori occasioni capitano ai padroni di casa, che, con Infante prima e Somma poi, non riescono a trovare il vantaggio.

Nella ripresa è tutta un’altra gara, con i biancoazzurri che nei primi 20 minuti collezionano occasioni a ripetizione, con Stoia, Totato (traversa clamorosa), Infante, e fallendo un calcio di rigore al 61esimo con Proto.

Il Buccino fatica a venir fuori, e nell’unica volta che riesce a farlo viene colpito in contropiede: Totaro affonda sulla destra e lascia partire un pallone magico per Carrafiello, il quale realizza il gol della stagione, in mezza rovesciata, che si insacca imparabile all’incrocio.

Il San Martino esplode di gioia, e la gara si accende.

Gli ospiti provano a reagire, ma trovano una attentissima retroguardia costiera, che continuano a far male in ripartenza. A dieci dalla fine Proto viene falciato appena dentro l’area di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire tra l’incredulità di tutti.

Il finale di gara è al cardiopalma, ma i biancoazzurri riescono a portare finalmente i tre punti a casa.