La Campania piange un giovane finanziere: addio a Vincenzo a soli 28 anni

Il povero Vincenzo è l’ennesima giovane vita spezzata improvvisamente nel sonno, a soli 28 anni. Vincenzo Buccella era un Maresciallo della Guardia di Finanza, di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Il giovane, a quanto pare, avrebbe perso la vita a causa di un malore improvviso durante la notte, fino a quando i suoi cari non hanno provato a svegliarlo quando purtroppo non c’era più nulla da fare. I carabinieri, oltre ai medici del 118, sono giunti sul posto per i dovuti accertamenti e per sottoporre la salma ad altri eventuali esami. In molti conoscevano Vincenzo come una persona esemplare, che a soli 28 anni aveva giurato amore eterno alla sua famiglia e alla difesa dei cittadini italiani. Tutta la nazione piange, ancora una volta, una giovane vita. Condoglianze alla famiglia.