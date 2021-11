LA BIG ONE STUDIO RICERCA NUOVI TALENTI EMERGENTI

Saranno interpretati brani pop che parlano d’amore. Tema scelto per questa edizione, che nella cornice della romantica Verona, famosa in tutto il Mondo, oltre che per l’Arena, anche per il grande amore tra Giulietta e Romeo. Ogni giorno infatti, migliaia di turisti visitano il balcone di Giulietta, simbolo appunto dell’Amore.

Per l’8 dicembre stiamo raccogliendo le iscrizioni per la Masterclass più audizioni, evento organizzato dalla Big Stone Studio di Massimo Curzio, con la collaborazione di Flora Febraro e Ralph Stringile. Si richiede una quota minima per le spese di segreteria e di organizzazione, per l’incontro/evento privato che si terrà con il maestro il giorno 8 dicembre, mattina/pomeriggio dalle 11,00 fino alle 18,30. I posti sono limitati quindi si consiglia di prenotarsi al piu presto per non restare fuori e perdere questa grande occasione. Il miglior brano presentato, di diritto entrerà nel disco dedicato all’evento “Giulietta Loves Romeo”, presentato a Verona. Inoltre La collaborazione della Big Stone Studio insieme al M°A.Valsiglio promette di seguire le voci piu interessanti nel loro percorso artistico (contratti discografici, presentazione ai talent, serate e concerti Live, Radio e TV).

Big Stone studio.