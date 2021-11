La 71enne Gemma Galgani di “Uomini e Donne” positiva al Covid-19

La 71enne Gemma Galgani, una delle troniste over più conosciuta della trasmissione “Uomini e Donne” condotta da Maria De Filippi, è risultata positiva al Covid-19. Nella giornata di ieri, sabato 13 novembre, Gemma non era presente in studio ma si è collegata da remoto.

La 71enne si trova in isolamento domiciliare ma le sue condizioni di salute sono buone ed attende la guarigione per poter tornare a partecipare alla trasmissione tanto seguita ed amata dal pubblico italiano.