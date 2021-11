Ita Srl e la cucina a 5 stelle per l’Hotel Belmond Caruso di Ravello

L’Hotel Belmond Caruso di Ravello è una delle strutture che recentemente ha richiesto l’intervento di Ita Srl per garantire al proprio ristorante una cucina di lusso. L’Hotel pentastellato ha commissionato al team di professionisti una nuova cucina ideata su misura in base alle esigenze. Ma analizziamo nel dettaglio il lavoro di Ita.

Una cucina a cinque stelle con Ita

Si tratta di una cucina professionale sartoriale, per la quale sono stati adoperati materiali di pregevole fattura. Si parte dall’acciaio, per poi passare al grès e l’ottone: materiali non riprodotti, ma nobili e all’altezza della struttura che li ospita.

Gli elementi che compongono la cucina monoblocco personalizzata, seppur diversi tra loro, hanno dato vita ad una meraviglia sia dal punto di vista stilistico che funzionale e pratico. La cucina, dunque, sposa perfettamente le esigenze dei lavoratori, ma al contempo anche il paradisiaco scenario della costiera amalfitana e dell’Hotel Belmond Caruso.

Ita Srl: un team di professionisti

Kitchen and more: “Cucine e molto altro”. È proprio questo il claim di Ita Srl, che grazie ad un’esperienza decennale, propone ai clienti un servizio eccellente in termini di refrigerazione e condizionamento, aspirazione, ed arredamento completo per ogni tipo di attività commerciale.

Ita è il partner ideale di ristoranti e hotel, perché fornisce attrezzature in relazione ad una minuziosa analisi del mercato per restare al passo coi tempi, ma anche per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Info e contatti

Ita Srl si trova in Via Tommaso Astarita 7 a Meta, in penisola sorrentina. La sede di Ita sorge in una struttura di 200mq tra uffici amministrativi, magazzino, piccola area espositiva, e un’attrezzata officina dove è possibile realizzare prodotti in acciaio su misura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i team di esperti di Ita al 081 878 3947 e seguire il loro lavoro sulla pagina Instagram.