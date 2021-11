Isca, il Presidente dell’Amp interviene in diretta su RAI Radio 1 sull’isola di De Filippo acqustata da imprenditori di Positano AUDIO

Isca, il Presidente dell’Amp interviene in diretta su RAI Radio 1 sull’isola di De Filippo acqustata da imprenditori di Positano

Lucio Cacace intervistato sul primo canale radio della RAI.

Questa una sintesi dell’intervento del Presidente dell’ Amp Punta Campanella questa mattina su RAI Radio 1. “Siamo operativi da settimane, senza troppi proclami, e abbiamo già interloquito con il Direttore generale del Ministero per la Transizione Ecologica che sta approfondendo la situazione. Speriamo di riuscire ad ottenere i fondi necessari ma sappiamo che non sarà facile, manteniamo i piedi per terra e siamo pronti ad agire qualunque sia l’esito della trattativa.

Gli imprenditori interessati all’acquisto sono stati già informati da noi.riguardo il valore naturalistico e ambientale dell’isolotto e delle azioni di tutela. Manterremo alta la guardia a prescindere dall’esito delle trattativa. Oltre il Regolamento del Parco, anche la presenza del Gabbiano corso ci fornisce gli strumenti necessari per tutelare il sito, sia a mare cha a terra.”

Link programma 27/11/2021

https://www.raiplayradio.it/programmi/radiodibordo/archivio/puntate/