Irlanda Del Nord-Italia 0-0, si va ai playoff

Era d’obbligo la vittoria degli azzurri e la sconfitta della Svizzera per potersi qualificare ai mondiali e invece no! A dimostrazione del fatto che nel calcio non vince sempre il più forte, questa sera a Belfast, gli uomini di Mancini non sono andati oltre allo 0-0 con l’Irlanda del Nord. La Svizzera, invece, finisce in goleada: 4-0 contro la Bulgaria. Male la prestazione dell’Italia, forse la peggiore dell’era Mancini: nel primo tempo un paio di occasioni per Di Lorenzo e Belotti, ma nel secondo tempo davvero poca roba. Rimandati dunque a marzo con gli spareggi e con l’ultimo treno che non si può più perdere.