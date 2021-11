Intervento dell’ex sindaco Iaccarino sulla sicurezza a Piano di Sorrento

Oltre a Monitorare bisogna Agire.

All’inizio del mio mandato di Sindaco

Piazza Cota era in uno stato di abbandono e degrado totale sia nello spazio antistante che retrostante al Palazzo Comunale ( monumento abbandonato, senza illuminazione, via chiusa e gradini sui marciapiedi nella traversa adiacente al Centro Anziani).

Era solo una area di parcheggio dove di sera si riunivano al buio sugli scalini alle spalle del Comune gruppi di giovanissimi a fumare e a bere. Una azione sinergica con le Forze dell’ Ordine dove ognuno ha fatto la sua parte, Noi con lavori di riqualificazione della Piazza (ripavimentazione, illuminazione, apertura traversa con rimozione gradini, telecamere, chiusura sala giochi) le Forze dell’ Ordine con controlli frequenti a tutte le ore ed una azione costante di monitoraggio e di indagine ha permesso di cambiare completamente il volto della Piazza rendendola più bella e sicura.

Un Plauso al grande lavoro dell’ Arma dei Carabinieri e di tutte le Forze dell’ Ordine

Ma non abbassiamo la guardia e riqualifichiamo le aree a rischio.

Guardiamoci attorno e collaboriamo tutti.