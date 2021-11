Incidente tra Sorrento e Massa Lubrense: coinvolti un furgone ed un autobus della Sita. Probabilmente a causa della pioggia che ha reso viscido l’asfalto, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 novembre 2021, lungo via Partenope, la strada che collega Sorrento e Massa Lubrense, si è verificato un incidente. Il conducente di un furgone ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un autobus di linea della Sita, che giungeva dalla direzione opposta.

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per le persone coinvolte. Il furgone, però, si è incastrato nel pullman e per lungo tempo è stato impossibile rimuoverlo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Massa Lubrense, per eseguire tutti i rilievi del caso e per gestire la circolazione. Infatti, per diverso tempo il traffico è stato completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia, nell’attesa del carroattrezzi.

Inoltre, lungo la stessa via, a poca distanza dal confine di Sorrento, sempre a causa del maltempo si sono staccati alcuni massi dal costone. Per fortuna, al momento dell’accaduto non erano presenti veicoli in transito, ragion per cui non si registrano danni e feriti.

Infine, sempre tra Sorrento e Massa Lubrense, un altro furgone sarebbe finito contro il muro che delimita la strada nella curva sottostante l’hotel La Solara. Fortunatamente, anche in questo caso non c’è stato alcun ferito.