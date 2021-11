A Minori sono in corso in questi giorni gli interventi per ripristinare la ringhiera completamente distrutta in seguito all’incidente di alcuni mesi fa. La ringhiera, ricordiamo, è stata divelta da un terribile incidente lo scorso mese di luglio.

CC Foto e Video: Valeria Civale

Alcuni operai erano al lavoro con una gru di una ditta di ponteggi al lavoro per l’ Anas, che si trovava sulla Statale Amalfitana 163 per dei lavori di manutenzione delle protezioni esterne. Improvvisamente il mezzo ha perso il controllo sbalzando gli operai, che si sono ritrovati in bilico sulla scogliera per alcuni minuti.

I carabinieri di Amalfi hanno successivamente messo nel mirino l’autogru. Gli uomini dell’Arma, di concerto con la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, hanno posto sotto sequestro il mezzo dopo l’incidente che si sarebbe potuto rivelare una catastrofe.