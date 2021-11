Attimi di paura al bivio di Castiglione, dove un ora fa si è verificato un incidente. Molto probabilmente a causa dell’ asfalto reso molto scivoloso per via della pioggia una Lancia Ypsilon proveniente da Amalfi direzione Maiori si è scontrata con una peugeot 206 proveniente dalla direzione opposta, fortunatamente non ci sono feriti.

Foto d’ Archivio