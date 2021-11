Incidente ad Eboli, non ce l’ha fatta la bimba di 2 anni coinvolta nell’incidente in cui ieri avevo perso la vita la mamma

Eboli e Battipaglia in lutto. E’ volta in cielo la piccola Greta Campeglia, di appena 2 anni, che ieri era rimasta coinvolta nell’incidente stradale in cui aveva perso la vita la mamma Enza Avallone di 38 anni, originaria di Eboli. La donna con la figlia viaggiavano su una Lancia Y percorrendo la Statale 19 che congiunge Eboli a Battipaglia allorquando, all’altezza di Fontana del Fico, sono rimaste vittime di un violento schianto. Per la 38enne non c’era stato nulla da fare mentre la piccola era stata trasportata, in gravi condizioni, presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” dove era stata sottoposta d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza. A complicare il quadro clinico un trauma cranico con un’emorragia cerebrale interna. Purtroppo la piccola non ce l’ha fatta e questa mattina è volta in cielo dove potrà riabbracciare la sua mamma.