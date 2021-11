Incidente a Meta: investita un’anziana sul Corso Italia. Brutto episodio quello accaduto ad una donna questa tarda mattina di martedì 30 novembre 2021. Infatti, per cause ancora incerte, un’anziana è stata investita da un ciclomotore sul Corso Italia di Meta, in Penisola Sorrentina, mentre attraversava la strada per tornare a casa sua.

Tempestivo l’intervento sul luogo dell’incidente dell’ambulanza, che ha trasportato la donna presso l’Ospedale Santa Maria La Misericordia di Sorrento e dei vigili, per indagare sulle dinamiche dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti quanto prima.