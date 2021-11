Arzano ( Napoli ) . Un vasto incendio si è sprigionato all’alba di oggi, 15 novembre, nei pressi di via Torricelli, ad Arzano, in provincia di Napoli. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una fabbrica della zona industriale, sarebbero partite intorno alle 6 dall’interno di un capannone. La nube nera che si alza dalla struttura è visibile da parecchi chilometri, sia dalla periferia nord di Napoli sia da diversi quartieri cittadini; l’odore acre è arrivato anche nel centro di Napoli, così come il fumo, trasportato dal vento.

Sul posto sono presenti i carabinieri e i Vigili del Fuoco, al lavoro dalle sette di questa mattina; sono in atto le operazioni di spegnimento con numerosi mezzi, una parete esterna della struttura è crollata a causa delle fiamme e gran parte dell’interno sarebbe stato già distrutto. Con tutta probabilità le fiamme sono partite nel cuore della notte, rendendosi visibili all’esterno soltanto quando ormai avevano avvolto i materiali accatastati nella struttura.

Foto 2 di 2



Al momento le origini dell’incendio non sono note, ma verosimilmente potrebbe trattarsi di un guasto ai macchinari della fabbrica: secondo questa ipotesi il fuoco avrebbe aggredito velocemente i materiali infiammabili stipati nella struttura. All’interno della struttura ci sarebbero grosse quantità di materiali plastici; sul posto è stata inviata anche un’autobotte chilolitrica per garantire rifornimento idrico alle lance antincendio delle squadre sul posto. In queste ore molti cittadini stanno condividendo gli scatti sui social, preoccupati per le conseguenze dell’ennesimo incendio destinato a rendere l’aria irrespirabile tra Napoli e la periferia.