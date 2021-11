In Campania il primo caso sospetto di variante Omicron, cittadino positivo al ritorno dal Sudafrica

Covid-19, in Campania il primo caso sospetto della variante Omicron. Si tratta di un cittadino che, di ritorno dal Sudafrica, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Lievi i sintomi riscontrati.

La Regione rende noto che i pazienti e tutti i loro contatti sono stati in isolamento prudenziale ed ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti della temuta variante Omicron.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato: “Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali e si sta procedendo al sequenziamento del virus per verificarne la natura con certezza. Ora serve massimo controllo da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali sul rispetto dell’ordinanza regionale che prescrive l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e anche all’aperto dove non sia garantito il distanziamento. Anche questo episodio ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall’uso della mascherina che in Campania – è giusto ricordarlo – è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è garantito il distanziamento”.