Il Vico si ferma a Scafati: il 2-0 interrompe la striscia positiva dei costieri

Al campo Giovanni Vitiello di Scafati il Vico Equense si presenta in un periodo di grande forma e con un punto in più in classifica, ma rimedia una sconfitta per 2-0 contro i padroni di casa, reduci da un ko per 5-0 con il San Marzano. La Scafatese conduce il gioco ma il gol arriva solo al 34′ dai piedi di Malafronte. Il Vico non appare mai incisivo e sono sempre i gialloblu a cercare le occasioni del raddoppio, che arriva al 100′ ad opera di Palumbo, dopo che sono stati assegnati 10 minuti di recupero per l’infortunio di La Gatti. Male dunque per il Vico che ha l’obbligo di archiviare il 2-0 con la Scafatese e pensare al prossimo match con il Castel San Giorgio!

SCAFATESE: Cappuccio 03, Itri, Gambardella (54′ De Sio), Giacinti, Maraucci, Manzi, Simonetti (81′ Palumbo), Lopetrone, Malafronte, Cammarota, Formicola 01.

A disposizione: Farina 01, Granata, Di Palma, Mejri, De Sio, Manzo, Elefante 02, Balzano 03, Palumbo.

All: De Felice Severo

VICO EQUENSE: Napoli, La Gatti 02 (87′ Esposito 03), Correale, Cestaro, Boussaada, Pisapia (14′ Ferrara), Imbimbo, Celentano (54′ Conte), Marino (78′ Manna), Petricciuolo, Guidoni 02 (54′ Cassitto 02).

A disposizione: Borrelli, Ferrara, Esposito 03, Manna, Conte, Cassitto 02, Rapicano, Amorelli 02. Di Candro.

All: Ferrara Christian

RETI: 34′ Malafronte, 100′ Palumbo

Arbitro: Michael Guiotto di Schio

Assistenti: Mario Meo di Nola e Giuseppe Orazio di Frattamaggiore

Note: Ammoniti: Boussaada (V), Giacinti (S), Cammarota (S). Calci d’angolo: 6-1.