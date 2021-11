Il Vico risponde presente!

Vincere una gara contro un Castel San Giorgio mai domo, soprattutto dopo gli strascichi della gara contro la Scafatese, sarebbe stato difficile per chiunque, ma non per i ragazzi di Mister Ferrara. Con questa vittoria, raggiunta con una gran prova di tutti, gli azzurro-oro ritornano nelle zone altissime della classifica, agganciando al secondo posto l’Agropoli (in attesa della gara odierna contro il Salernum Baronissi) e l’Angri. Bellissima la prima rete del Vico. Lancio di Amorelli per Marino. Il numero 9 gioca di sponda e serve Conte che da fuori area, non lascia scampo all’estremo difensore ospite. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un calcio da fermo. Manna dipinge una parabola perfetta per Boussaada. Il numero 5 anticipa tutti e firma il raddoppio. Più volte gli azzurro-oro hanno l’occasione per mettere in ghiaccio il risultato, ma il Vico è poco cinico e il Castel San Giorgio rimane in partita fino al triplice fischio. A nulla serve, se non per le statistiche, il goal degli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla fine, i tre punti saranno vicani! Questa vittoria è preziosissima in ottica play-off, ma questi tre punti sono dedicati, soprattutto, a Cestaro e Pisapia! Siamo tutti con voi!. “E’ un grande gruppo”, commenta Mister Ferrara. “Sono convintissimo che la forza di questa squadra è il gruppo. Siamo tutti li a scavare per arrivare alla luce. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma ci stiamo levando tantissime soddisfazioni. Sono orgoglioso di tutti, soprattutto dei nostri giovani. Domenica affronteremo l’Angri e mi aspetto massima concentrazione”. “Grande vittoria!”, sottolinea il DS Guidone. “Dopo la sconfitta con la Scafatese abbiamo risposto presente! Bravi tutti. Vi siete fatti valere! Adesso testa all’Angri”.