Il Vico Equense perde altri 2 giocatori: infortunati Imbimbo e Amorelli

Per il Vico Equense non è proprio un bel periodo: in campo non arriva la vittoria, nell’ultima gara di campionato il Vico, infatti, ha perso il derby con il Sant’Agnello; inoltre è in aumento il numero di defezioni di importanti pedine. Come comunicato dalla società, altri 2 giocatori si sono infortunati: “Piove sul bagnato in casa Vico Equense. Si aggiungono anche Imbimbo e Amorelli alla lunga lista degli infortunati. Per Imbimbo si tratta di una frattura scomposta al setto nasale. Per Amorelli invece, rottura della rotula. La società è vicina ai suoi ragazzi e gli augura una pronta guarigione. Vi aspettiamo in campo per vincere ancora!”.