Il Vico chiude il mercato con l’acquisto di Salvatore Di Leandro

Il mercato del Vico si chiude con l’acquisto di un altro centrocampista! L’ A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Salvatore Di Landro. Classe 1999, Di Landro è un centrocampista polivalente. Nasce come mezzala ma può giocare come esterno in un centrocampo a 5 o come esterno offensivo.

Cresciuto nel settore giovanile del Costa D’Amalfi, è passato poi in prima squadra, vincendo un campionato di Promozione e giocando due stagioni in Eccellenza. Ha indossato poi la maglia del Lions Mons Militum Montemiletto, giocando tre stagioni tra Promozione e Eccellenza.