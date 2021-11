Dopo la trasferta a Nola dove ha rimediato un pareggio per 0-0, il Sorrento torna allo Stadio Italia per affrontare il Fasano domenica prossima alle 14:30. Quest’ultimo, invece, è reduce da una sconfitta di misura col la capolista San Giorgio. Ovviamente, per accedere allo stadio i tifosi dovranno essere minuti di Green Pass, anche ottenuto a seguito di tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti il match.