Il Sorrento Juniores vince di misura con il Portici ma mister Russo non è completamente soddisfatto per come è stata gestita la partita dai suoi giocatori. Al termine del match, infatti dichiara: “Abbiamo vinto meritatamente ma non possiamo permetterci di giocare sotto ritmo o di guardare la classifica e sottovalutare gli avversari. Abbiamo sbloccato subito la gara con il rigore di Marciano ma avremmo poi dovuto chiuderla e affrontarla in modo diverso. Adesso testa al Francavilla che ha 13 punti come noi, sarà una trasferta difficile ma giocando come piace a me potremo divertirci”. Il Sorrento è al secondo posto in classifica, ad un punto dal San Giorgio e il pensiero va direttamente al prossimo match contro il Francavilla, reduce da una vittoria in casa dell’Afragolese. Grande concentazione anche per il centrocampista Mariano Morrone che ha spiegato: “Quella contro il Portici non è stata una delle nostre migliori partite nonostante un primo tempo di qualità. Ci concentreremo sul prossimo incontro per fare meglio”.