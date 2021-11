Il Sorrento junior è capolista. L’ultima gara disputata a Casamarciano contro il Nola, è stata la testimonianza di quanto sia in forma la squadra di mister Russo. E proprio il mister dopo il match ha dichiarato: “Portiamo questi 3 punti a casa, restiamo in testa alla classifica e sono contento. I ragazzi, specie nel primo tempo hanno tenuto il possesso palla, quando c’era da affondare lo hanno fatto. Fortunatamente l’abbiamo sbloccata, abbiamo raddoppiato e giostrato la partita. Solo nei minuti finali abbiamo rischiato con un autogol, ma il nostro portiere, che è un 2005, ha fatto veramente bene”. Prossimo match in casa con l’Aversa: “i ragazzi ora hanno un giorno e mezzo di riposo, lo meritano perché stanno viaggiando ad alti livelli e poi affronteremo l’avversario come facciamo sempre: senza sottovalutare nessuno, sempre arrabbiati e pronti per la battaglia per cercare di rimanere dove stiamo”.

Un gol per tempo ed il Sorrento capolista espugna il campo del Nola ⚪️⚫️ (finale 1-2). A Casamarciano hanno deciso le reti di Giovanni Schettino nella prima frazione e Marcello Molinini nella ripresa prima dell’autogol nel finale di Samuel Schettino (sfortunata deviazione di testa) che ha permesso alla squadra di casa di accorciare le distanze. Una bella impresa, l’ennesima, della formazione di mister Giulio Russo. #madeinsorrento ⚔️🔴⚫️