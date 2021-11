Il Sorrento Juniores batte la Casertana e raggiunge la vetta della classifica

L’avevano preparata bene i ragazzi del Sorrento Juniores che si aggiudicano il derby con la Casertana per 3-0, raggiungendo la vetta della classifica in coabitazione con il San Giorgio. Tre a zero alla Casertana nel match dell’ottava giornata di campionato, allo stadio Italia, con le reti di Marciano su rigore nel primo tempo, Morrone a metà ripresa e Giordano nel finale. Grande prestazione dei ragazzi di mister Russo.